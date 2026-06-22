波动加剧之际，标普500指数维持上涨势头

自4月份逆转以来，标普500指数持续形成一系列更高的高点和更高的低点，同时稳居于主要移动平均线上方。 照片：路透社

截至6月18日，标普500指数延续了始于2026年4月市场触底后的复苏势头，继续在强劲的牛市趋势中运行。从1月至4月跌势的急剧逆转，得益于投资者情绪改善、企业盈利具韧性以及科技相关板块的持续引领。尽管6月份出现数次波动，该指数仍接近历史高位，反映出投资者对整体经济状况的信心。

鉴于影响市场的多项宏观经济事件，例如美伊冲突导致地缘政治紧张局势加剧、新任主席Kevin Warsh领导下的首次美联储会议，以及关键通胀和就业数据的发布，此次复苏尤为引人注目。与此同时，主要科技公司的强劲股价表现帮助抵消了对利率和通胀的担忧，使该指数得以继续走高。

从技术角度看，标普500指数在6月初创下约7621点的历史新高，确立了市场的第一个重要阻力位。经过过去两个月的强劲上涨后，该指数在该峰值下方进入盘整期，投资者正在评估是否存在足够的催化剂来推动下一轮上涨。

与以往历史阻力位可作为技术参考守则的反弹不同，标普500指数再次逼近很大程度上未知的领域。如果该指数成功突破7621点，下一个主要上行目标很可能是8000点的心理关口。

尽管趋势向好，但近期的波动加剧凸显了回调的潜在风险。第一个重要支撑区位于7314点附近，该水平恰好是2026年4月至6月涨幅的23.6%斐波那契回撤位，也与50日简单移动平均线（SMA）重合。这两个技术指标的汇合增强了该区域的重要性，表明买方可能会在任何短期回调中捍卫这一水平。

如果抛售压力加剧，下一个支撑位出现在7200点附近，该区域在近期上涨中曾是盘整区。更深度的回调可能会将指数拉回至7000点水平，这是一个重要的心理关口，在突破前曾多次充当阻力位。

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整体趋势依然具有建设性。自4月份逆转以来，标普500指数持续形成一系列更高的高点和更高的低点，同时稳居于主要移动平均线上方。这种价格结构表明，尽管出现周期性波动，但买方仍占据主导地位。此外，50日SMA的上升斜率继续强化看涨前景，并反映了中期趋势的强度。

尽管如此，投资者应保持警惕，在从4月低点强劲复苏后，出现盘整或回调期将被视为正常现象，并有助于为未来的上涨奠定更健康的基础。

总而言之，标普500指数在扭转1月至4月的跌势并触及7621点附近的新高后，仍稳处于上升趋势中。尽管地缘政治和宏观经济发展可能导致短期波动持续，但只要该指数守住7314点附近的关键支撑区，技术结构依然有利。成功突破7621点可能为迈向8000点的下一个重要里程碑铺平道路，而7200点和7000点的支撑位则为市场进入回调阶段时提供了需要关注的重要水平。

作者是Phillip Securities的交易与投资者教育经理