高盛与摩根士丹利CEO表示：SpaceX、Anthropic的IPO凸显散户投资者影响力日益增长

高盛的David Solomon指出，这些IPO所受到的欢迎反映了市场对优质公司的接纳态度

上市后，散户投资者仍将是SpaceX等大型IPO的重要组成部分。 图片来源：路透社

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[香港] 高盛与摩根士丹利的首席执行官表示，雄厚的资本和日益成熟的散户投资者，正推动着市场对包括SpaceX和Anthropic在内的大型首次公开募股（IPO）的需求。

高盛董事长兼首席执行官David Solomon周二（11月3日）在香港举行的全球金融领袖投资峰会的一个小组讨论中表示：“虽然出现了少数几家大型IPO公司，但如果从广义的股权融资额来看，IPO总量与十年平均水平相当。”

他补充说，大约有16万亿美元的资本正在寻找有吸引力的投资机会，而市场对大型IPO的反应，正反映了其对优质公司的接纳程度。

摩根士丹利董事长兼首席执行官Ted Pick表示，零售产品的日益机构化也在助推这些大型IPO。

散户投资者正变得越来越成熟，他们的持股期限更长，并且对交易如何随时间演变也越来越了解。

他补充说：“通过参与这些IPO来投资于指数并长期持有赢家，散户投资者现在已经能以更成熟的方式来思考这些问题了。”

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他指出，在这些大型IPO公司的长期股权结构中，散户投资者占10%至25%的比例，这可以起到压舱石的作用，并随着时间的推移抑制波动性。

Pick说：“我认为，散户作为IPO后股权结构中一个充满活力的组成部分，这种趋势将会持续下去。”

为人工智能热潮融资

谈到人工智能，Pick表示，考虑到发展该技术所需的规模，未来五年预计10万亿至15万亿美元的资本支出预测并非不合理。

他指出，世界仍处于人工智能投资的早期阶段，其投资回报有潜力在很长一段时间内为美国乃至全球的国内生产总值（GDP）增长贡献50到70个基点。

他补充说：“这些数字非同寻常，而且我认为它们将会实现。”

尽管如此，Pick也指出，过去的市场周期，包括21世纪初的互联网泡沫和2007-2008年的全球金融危机，都提醒人们警惕投资者过度狂热的风险。

他说，并非所有项目都会成功，因为有些项目的资本结构不佳，经不起时间的考验。

他补充说：“在我们前进的过程中，这一切都是创新者困境的一部分。”

高盛的Solomon表示，预计未来几年人工智能的需求将超过供应。他补充说，随着计算能力不断被吸收，超大规模数据中心（hyperscalers）对于融资而言仍然具有吸引力。

他说：“但没有人真正知道结果会如何，并且一定会有赢家和输家。”他特别指出，目前应用层所能发现的价值仍然难以确定。

他补充说：“在任何技术加速发展的过程中，技术的发展速度往往会超过企业和人的适应速度。”

Solomon对人工智能在提高生产力、效率、促进投资和扩大业务规模方面的机会仍然保持乐观。

这不仅会影响大型企业，也会影响小公司，他指出，美国65%的就业增长来自小企业。他说，创办企业并扩大其规模的成本可以以一个有吸引力的价格实现。

Solomon说：“我认为，作为投资者，人们忽略的一件事是，事情的发展有机会比我们所有人预期的都要好。”

但他警告说，风险依然存在，如果预期未能实现，投资者可能会“亏钱”。

Solomon说：“在看待这个问题时，持有一种平衡、多元化的观点很重要，因为我们谁都无法预知未来。”