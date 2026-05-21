Sri Trang Gloves第一季度利润下滑9.5%至3.841亿泰铢

营收下降16.2%至54.9亿泰铢，去年同期为65.5亿泰铢

Sri Trang表示，通过使用价格涨幅约30%的天然橡胶乳胶，公司在制造业产业群方面保持着竞争优势。 图片来源：PIXABAY

[新加坡] Sri Trang Gloves 公布，截至3月31日的第一季度净利润下降9.5%，从去年同期的4.242亿泰铢降至3.841亿泰铢（约合1510万新元）。

这主要是由于营收和利润率下降拖累了该集团的业绩。

这家总部位于泰国的制造商在周四（5月21日）的监管申报文件中表示，营收从去年同期的65.5亿泰铢下降16.2%，至54.9亿泰铢。

毛利润下降33.1%至5.684亿泰铢，毛利率从之前的13%收缩至10.4%。

该季度销量同比下降0.4%至91.6亿只。然而，该集团指出，在2025年底洪水造成的临时中断后，随着运营恢复正常，销量环比增长了4.6%。

一笔与洪水相关的2.84亿泰铢的部分保险赔偿收入提振了Sri Trang的净利润。这使得该集团的其他收入从去年同期的4780万泰铢增至3.262亿泰铢。

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该公司还录得9200万泰铢的净外汇收益，扭转了此前1280万泰铢的亏损局面。

每股收益为0.14泰铢，低于去年同期的0.15泰铢。

Sri Trang表示，公司对前景保持乐观，但也承认中东冲突已扰乱了合成橡胶供应链。

该公司指出，原材料价格上涨已导致用于手套制造的丁腈橡胶价格飙升160%。

然而，Sri Trang表示，通过使用天然橡胶乳胶，公司在制造业产业群方面仍具有竞争优势，天然橡胶乳胶的价格涨幅较为温和，约为30%。

此外，Sri Trang宣布，为财务管理目的，启动第二阶段股票回购计划。

该集团将斥资最多6.83亿泰铢回购最多6210万股股票，占其总发行股份的2.17%。回购期为5月12日至11月7日。

在此之前，该公司于3月完成了第一阶段的股票回购，期间以8.168亿泰铢回购了1.0018亿股股票。

在消息公布前，Sri Trang股价于周四收盘报0.36新元，无涨跌。