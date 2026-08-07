新科工程2026年第二季度斩获价值29亿新元的新合同

其数字系统业务赢得反无人机与视频情报合同

这些合同包括来自商业航空航天领域的12亿新元、国防与公共安全领域的12亿新元，以及城市解决方案与卫星通信领域的5亿新元。 照片来源：商业时报资料

【新加坡】新科工程 (ST Engineering) 于周五（8月7日）宣布，公司在2026年第二季度获得了价值29亿新元的新合同。

其中包括来自商业航空航天领域的12亿新元、国防与公共安全领域的12亿新元，以及城市解决方案与卫星通信领域的5亿新元。

包括这些新赢得的合同以及已确认入账的价值13亿美元的新泽西州收费公路管理局E-ZPass服务合同，该集团截至6月底的订单总额高达357亿新元。

商业航空航天领域的新订单来自其维修、修理与翻修（MRO）以及航空结构与系统业务。

其中一些关键的MRO合同，包括为北美和亚太地区的航空公司，提供针对空客A330、空客A350和波音787宽体飞机的机身服务和客舱内部升级工程。

合同还包括为亚太和欧洲客户提供的CFM56与Leap发动机服务合同，以及为一家欧洲客户提供的波音787部件服务。

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在航空结构与系统方面，新科工程指出，在飞机原始设备制造商生产计划的支持下，市场对发动机短舱和复合材料地板的需求保持良好。

此外，国防与公共安全领域也在多个业务线上赢得了新订单。

数字系统业务获得了多份合同，其中包括为某个亚洲国家防空部署提供的反无人机解决方案。该业务还获得了为加强新加坡公共安全而提供的视频情报解决方案、高性能图形处理单元基础设施，以及培训和模拟解决方案。

网络安全子业务从新加坡的多个客户处获得了多项合同，包括提供和维护网络安全服务、加密器和数据二极管。

陆路系统业务从国际老客户处获得了其40毫米弹药的订单，一份来自东南亚某执法机构的多种突击步枪合同，以及一份来自航空业客户的地面支持设备多年期MRO和翻新合同。

与此同时，海事领域为美国海军舰艇舰队提供了MRO服务，而国防航空航天业务则为其国际C-130客户群提供了MRO支持。

新科工程的城市解决方案业务也获得了一份为新加坡汤申—东海岸线延长线提供轨道电子解决方案的后续合同，以及一份为利雅得第二南环路提供智能交通系统的合同。在美国，其收费业务获得了收费系统与维护以及射频识别解决方案的新合同。

与此同时，市场对集成式智能安保管理解决方案的需求持续，智能公用事业和基础设施业务赢得了来自新加坡公共部门客户的订单。

卫星通信业务获得了一系列涵盖国防、移动和企业市场的卫星运营商合同，为网络扩展、迁移和现代化项目提供支持。

新科工程补充说，预计这些合同不会对集团本财年的每股综合有形净资产和每股收益产生任何重大影响。

同样在周五，新加坡高等法庭驳回了一家批发贸易商的请求，该贸易商试图将新科工程的一家子公司卷入一场商标侵权诉讼，该诉讼涉及为新加坡共和国空军部队飞机提供的据称是假冒的部件。

在周五此消息公布前，新科工程的股价上涨0.7%，收盘报10.32新元，上涨0.07新元。