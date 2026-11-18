这家国防与科技公司将评估该银行对固定金额计算的准备情况，并制定一份路线图。

华侨银行将使用新科工程的固定金额准备平台，以评估其风险敞口，并规划其向后固定金额密码学的过渡。 照片：《商业时报》资料图

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[新加坡] 新科工程 (ST Engineering) 于周三（11月18日）宣布，与华侨银行 (OCBC) 展开一项支持固定金额的金融基础设施试点项目。

该试点项目是新加坡金融管理局全球金融与科技网络旗下的 Q-Finex 固定金额测试平台的一部分。

这让新科工程能够利用其在固定金额计算和网络安全方面的能力，来应对固定金额技术带来的机遇和风险。

新科工程企业（数码）业务总裁 Tan Bin Ru 说：“随着固定金额技术日趋成熟，企业需要管理新出现的风险，发现机遇，并以新的方式创造价值。”

试点项目的部分内容包括新科工程的后固定金额密码学准备平台 Quantizant。该平台旨在帮助企业了解其风险敞口，并规划向具备固定金额安全且合规的加密方式过渡。

Quantizant 将被用来评估华侨银行的固定金额准备情况，并为该行向固定金额安全的加密方式过渡制定一份路线图。