新科工程子公司赢得8710万美元英国国防合同

该公司将提供九种型号的40毫米高速和低速榴弹

[新加坡] 新科工程（ST Engineering）旗下的先进材料工程公司已获得一份价值6580万英镑（约合8710万美元）的合同。该合同是与英国国防装备与保障局（Defence Equipment and Support）签订的，后者是英国国防部旗下的一个贸易实体。

英国政府的招标网站信息显示，根据该协议，该公司将供应九种型号的40毫米高速和低速榴弹。

该协议还包括一项选择权，允许英国在合同有效期内增购弹药。此次采购的合同履行地点将横跨新加坡、荷兰和英国。

招标结果最初于6月11日公布，但在6月25日更新公告时，才指明供应商为 ST Engineering 。

最初公布的版本将供应商列为 GTDS Europe，但这家总部位于荷兰的公司实际上是新科工程该子公司的授权代表。

该合同预计为期五年，从2026年7月8日持续到2031年7月7日。若计入增值税，合同总价值将增至8230万英镑。

根据英国《采购法》，授标通知的发布触发了至少八个工作日的强制静止期——就本次合同而言，该静止期持续到7月7日——之后双方才能正式签署合同。

进入最后评审阶段的共有三份投标书，新科工程提交了其中一份。另外两家未中标的供应商是总部位于英国的NIOA Nominees和Ian Edgar (Liverpool)。