数字银行首席执行官：渣打银行客户在转移至 Trust Bank 后将“从更广泛的服务中受益”

Trust Bank 宣布为其返现卡增添股票返利功能

“客户……正越来越多地使用我们的多种产品，而且他们使用我们产品的频率非常、非常高，”Trust Bank 首席执行官 Dwaipayan Sadhu（左）表示。 照片来源：TRUST BANK

[新加坡] Trust Bank 首席执行官 Dwaipayan Sadhu 表示，从渣打银行 (Standard Chartered) 转移至 Trust Bank 的客户，将能从比以往更广泛的奖励和服务中受益。

Sadhu 说道：“这两家银行将专注于各自真正擅长的领域。”他指出，Trust 以其数字零售金融服务而闻名，而渣打银行则专注于财富管理。

Sadhu 在周四（8月13日）的一次采访中表示，这正值客户越来越多地将 Trust 作为他们的主要银行之际。

他指出，其信用卡激活率超过 85%，且平均每月使用次数达 25 次。

Sadhu 指出，Trust 自推出以来已建立了一套“非常强大的”数字创新产品，渣打银行的客户在 10 月份转移过来后，将能从这一整套产品中受益。

今年 7 月，渣打银行宣布将部分信用卡和个人贷款客户转移至 Trust Bank，旨在深化两家银行服务新加坡零售银行客户的综合能力。

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Sadhu 拒绝透露被转移的客户数量，也未说明其中有多少是该行的新客户。他也无法对未来的合作发表评论，不过他表示，Trust 将继续与渣打银行“非常密切地合作”。

Sadhu 是在该行新版信用卡发布会的间隙发表上述言论的。周四，Trust 宣布为其返现卡增添股票返利功能——客户每次消费时，都可以赚取用于零股投资的奖励。

该银行还计划在未来两到三个月内推出里程奖励。

为了增加灵活性和便利性，一张卡将提供所有福利——客户只需选择自己想要的奖励计划，并可选择每季度更换一次。

Trust 是新加坡首家为信用卡提供股票返利作为奖励计划的银行，尽管在线券商 Tiger Brokers 已为借记卡提供了类似的服务。Tiger Boss 借记卡会根据消费额奖励零星股份。

在谈到竞争，尤其是在投资领域的竞争时，Sadhu 表示，鉴于 Trust 提供的产品和服务范围，它“无法与”任何其他金融科技公司或金融机构相提并论。

自 2022 年推出以来，这家数字银行的业务已从提供借记卡和信用卡，发展到提供无抵押个人贷款、分销基金和保险，并提供美国股票和交易所交易基金 (ETF) 的交易和投资服务。

他说道：“客户不仅仅是使用我们的某一种产品；他们正越来越多地使用我们的多种产品，而且使用频率非常、非常高。”

Sadhu 表示，该行已于 7 月开始提供伦敦本籍的 ETF，并计划在未来几个月内推出新加坡上市股票的交易服务。

新加坡人的投资习惯

这款新版信用卡的推出是基于其最近一项关于新加坡人投资习惯的调查结果。

根据 Trust 周四发布的《日常投资者报告》，缺乏信心是新加坡非投资者进行投资的最大障碍。

约 44% 的受访者担心亏钱，41% 的受访者表示他们因知识不足而缺乏信心。

另有约 38% 的受访者表示，他们不知道从哪里以及如何开始投资。

与此同时，生活中的优先事项和市场不确定性是导致投资者流失的主要原因。

在停止投资的人群中，约 40% 的人表示他们需要钱用于其他开支。约 30% 的人表示市场让他们感到紧张，27% 的人表示他们因亏损而变得谨慎。

尽管如此，Trust 指出，投资在新加坡年轻的普通居民中已成为主流，如今 18 至 40 岁年龄段中有 51% 的人正在积极投资。

投资者的起步年龄也越来越早，在 18 至 24 岁的活跃投资者中，有 74% 的人在 20 岁之前就进行了首次投资。

人工智能正成为投资过程的一部分，人工智能聊天机器人是继观察名单和价格提醒之后，第三大最常用的投资工具。

Trust 的这项研究是在 2026 年 5 月至 6 月期间，针对 1,050 名年龄在 18 至 40 岁之间的新加坡居民进行的。