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辉盛国际房地产投资信托下半年每单位派息增长1.6%至0.0188新元

净房地产收入同比增长1%，从7450万新元增至7530万新元

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Benicia Tan

Published Wed, Jul 29, 2026 · 09:30 PM
    • 将派发给单位持有人的收入为4370万新元，较去年同期的4250万新元增长2.7%。
    • 将派发给单位持有人的收入为4370万新元，较去年同期的4250万新元增长2.7%。 摄影：CHERYL ONG，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    （新加坡讯） 辉盛国际房地产投资信托 (Starhill Global Real Estate Investment Trust) 宣布，在截至2026年6月30日的下半年，其每单位派息 (DPU) 同比增长1.6%，从去年同期的0.0185新元增至0.0188新元。

    该房托的管理公司在周三（7月29日）提交的交易所公告中指出，此次派息的股权登记日为8月6日，并将于9月24日支付。

    该半年度的可供派发收入同比增长3.6%，达到4610万新元。

    这主要得益于净房地产收入 (NPI) 的增长、净融资成本的下降以及法律费用的减少。净房地产收入同比增长1%，从7450万新元增至7530万新元。

    管理公司表示，将保留该期间约250万新元的可供派发收入，以满足营运资本需求。

    与此同时，将派发给单位持有人的收入为4370万新元，较去年同期的4250万新元增长了2.7%。

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    该半年度的营收为9620万新元，较去年同期的9580万新元增长0.4%。

    管理公司指出，这主要得益于新加坡义安城和吉隆坡乐天广场（Lot 10）更强劲的贡献，以及澳元和马来西亚林吉特对新元的升值。

    然而，部分收益被以下因素所抵消：脱售威士马广场（Wisma Atria）的部分办公分层单位、阿德莱德迈尔中心（Myer Centre Adelaide）办公楼、威士马广场零售部分以及位于四川省成都市的零售资产——中国物业的贡献下降。管理公司还指出，租金拖欠拨备有所增加。

    运营表现改善

    该房托的全年每单位派息为0.0368新元，较25财年的0.0365新元增长0.8%。

    全年净房地产收入也从一年前的1.502亿新元微增0.1%至1.503亿新元。与此同时，26财年的营收同比增长0.2%至1.925亿新元，该期间的可供派发收入增长1.7%至8930万新元。

    该集团的投资组合估值约为27亿新元。若非在25/26财年脱售了威士马广场的14个分层办公单位，该数字本将反映0.2%的同比增长。

    截至6月30日，该集团在威士马广场拥有的分层地契权益为64.1%。

    虽然威士马广场的客流量同比增长0.4%，但租户销售额下降了3.7%。

    截至6月30日，该房托的投资组合承诺出租率为97.2%，按净可出租面积计算的投资组合加权平均租赁期为七年。管理公司表示，杠杆率稳定在35.8%，而3.3年的债务平均到期状况“保持健康”。

    辉盛国际房托首席执行官 Kemmy Tan 指出，集团已为未来几个季度 확보了一批首次入驻商场的新租户。

    Tan 表示：“在我们当前财务状况的支持下，我们将加大力度寻求增值性收购机会，同时探索和评估我们现有投资组合中的资产提升计划。”

    该管理公司主席 Francis Yeoh 表示：“近年来，全球环境经历了重大转变，长期存在的规范已被重塑为一个更加多极化的格局。”

    他补充说，加剧的宏观经济波动需要“更高的灵活性和纪律性”来应对未来的局势。

    在业绩公布前，辉盛国际房托的单位周三收盘上涨1.8%，即0.01新元，报0.56新元。

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