升禧环球房产信托：David Jones进入自愿托管或将严重影响其每单位派息

该零售商贡献了投资组合总收入的4.7%；该房产信托或可利用近期资产剥离的收益来缓解对每单位派息的影响

截至2026年6月30日，David Jones租用了约246,526平方英尺的面积，占该物业总可出租面积的95.1%。 照片来源：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】升禧环球房地产投资信托（Starhill Global Reit）于周四（11月5日）表示，其位于珀斯的David Jones大楼的主要租户——澳大利亚零售商David Jones已口头通知该物业的业主，其已进入自愿托管程序。

该房产信托的管理人表示，已要求租户提供书面确认，并补充说业主尚未收到任何终止租赁的通知，目前正在就协议项下的权利寻求法律意见。

截至2026年6月30日，David Jones租用了约246,526平方英尺的面积，占该物业总可出租面积的95.1%。

该租约每年带来约900万新元的收入，占该房产信托截至2026年6月30日财年投资组合总收入的4.7%，以及净房地产收入的6%。

按备考基准计算，假设租约已于2025年7月1日终止，且在12个月内没有替代租户，升禧环球房地产投资信托在2025/26财年的每单位派息（DPU）将约为0.0329新元，而实际派息为0.0368新元。

这相等于约10.6%的潜在降幅。

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在同样的情况下，该房产信托投资组合的承诺入住率将从截至2026年9月30日的97.4%降至约86.1%。

管理人表示，可能会考虑派发近期资产剥离的部分收益，以部分缓解对每单位派息的影响。

截至6月30日，David Jones大楼的估值为1.064亿新元，约占升禧环球房地产投资信托投资组合总估值的3.9%。

在发布此最新公告之前，该房产信托管理人曾于周三晚间披露，David Jones已要求更改其现有租赁安排，包括缩减其租用面积。

这些提议的变更仍有待双方就商业条款进行谈判并达成协议。

管理人还披露，截至10月份，该租户拖欠租金约130万新元，其中约50万新元已由业主的现有拨备覆盖。

David Jones一直定期支付租金至2026年9月。

这一事态发展正值David Jones陷入财务困境之际，为这家百货公司的未来和现有租赁安排带来了不确定性。

对于升禧环球房地产投资信托而言，眼下最令人担忧的是这家拥有188年历史的零售商在其珀斯物业中所占的巨大面积，其租用面积超过了总可出租面积的95%。

与此同时，该房产信托管理人表示，已为其珀斯物业制定应急方案，包括寻找替代租户，并探讨将大楼重新定位或改造以容纳多个租户的方案。

管理人表示，这些努力已取得积极进展，同时也在进行重建可行性研究，以评估市场需求、资本要求和预期回报。

管理人补充说，将采取必要措施保护该房产信托及其单位持有人的利益，并在出现重大进展时提供进一步的更新。

升禧环球房地产投资信托的单位价格周三收于0.51新元，上涨0.005新元，涨幅为1%。