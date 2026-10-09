星山环球房地产投资信托将以3920万美元出售其在日本的最后一处房产

该价格相较于该建筑40亿日元的最新估值，有53.8%的保费。

出售Ebisu Fort的净收益将用于偿还日元贷款、补充营运资本及/或其他用途。 照片：TAN AI LENG, BT

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【新加坡】星山环球房地产投资信托 (Starhill Global Reit) 的管理人于周五（10月9日）宣布，该信托已作价62亿日元（约合3920万美元）脱售其位于东京的商业地产。

该售价较该建筑40亿日元的最新估值有53.8%的保费。该估值占该房地产投资信托资产总值的1.2%，占其投资组合净房地产收入的0.8%。

管理人表示，此次出售完成后，该房地产投资信托将不再持有任何位于日本的房产，并将在适当时机清算其在日本的子公司。

管理人首席执行官 Kemmy Tan 表示：“此次脱售让我们能够释放资产价值、削减债务，并为我们提供了更大的财务灵活性和能力，以专注于符合我们增长战略的新资产。”

该物业名为Ebisu Fort，是一栋七层高的建筑，位于东京涩谷区的惠比寿（Ebisu）地区，其净可出租面积为18,816平方英尺，可用于零售和办公。

出售所得净收益将用于偿还日元贷款、补充营运资本及/或其他用途。

如果出售净收益主要用于偿还日元和新元贷款，该房地产投资信托的负债率预计将从35.8%降至34.5%。

管理人预计，此次脱售不会对每单位派息和每单位净资产值产生任何重大的备考财务影响。

在消息公布前，该房地产投资信托的单位价格于周五收盘时持平，报0.505新元。