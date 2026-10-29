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辉盛国际房托2027财年首季净房地产收入增2.3%至3880万新元

业绩改善主要得益于新加坡零售和澳大利亚房地产业务更强劲的贡献

Vivien Ang

Vivien Ang

Published Thu, Oct 29, 2026 · 07:59 PM
    • 部分盈利被已脱售的Wisma Atria办公分层单位的贡献损失，以及Wisma Atria房地产项目（零售）较低的贡献所抵消。
    • 部分盈利被已脱售的Wisma Atria办公分层单位的贡献损失，以及Wisma Atria房地产项目（零售）较低的贡献所抵消。 照片：商业时报资料库

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】辉盛国际房托（Starhill Global Reit）的管理人报告，该房地产投资信托（Reit）在2027财年第一季度的净房地产收入增长2.3%，至3880万新元。

    在周四（10月29日）提交给交易所的文件中，该房托管理人也披露，营收增长1.2%至4890万新元，高于去年同期的4830万新元。

    该房托的业绩改善，主要得益于其新加坡零售和澳大利亚房地产业务更强劲的贡献。

    其义安城（Ngee Ann City）房地产项目仍然是营收和净房地产收入的主要来源，分别为1720万新元和1410万新元。

    其澳大利亚房地产项目（包括阿德莱德迈尔中心 (Myer Centre Adelaide)）表现有所改善，营收从970万新元增至1080万新元。

    但这部分增幅被已脱售的Wisma Atria办公分层单位的贡献损失，以及Wisma Atria房地产项目（零售）因租户过渡期空置而贡献减少所抵消。

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    截至9月30日，该房托的投资组合承诺出租率为97.4%，负债率为36%，加权平均债务到期日为3.3年。

    管理人表示，尽管消费者信心疲软且通胀压力加剧，但黄金地段零售空间的需求将继续受到旅游支出和上班族人流量的支撑。

    然而，零售商仍面临人力短缺、中东冲突下运营成本上升以及激烈的电子商务竞争等多重挑战。

    与此同时，核心中央商务区的甲级和乙级办公室租金在2026年第三季度上涨了4.5%。

    辉盛国际房托的单位价格周四收盘报0.495新元，无变动。

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