StarHub副首席执行官Matthew Williams将接替Nikhil Eapen出任首席执行官

现任首席执行官将于2026年底卸任，结束其为期六年的任期

Matthew Williams 于2025年5月加入 StarHub 担任个人业务集团总监，并于2026年5月1日被任命为副首席执行官。 图片来源：STARHUB

【新加坡】电信运营商 StarHub 在周三（6月24日）发布的交易所公告中宣布，Matthew Williams 将接替 Nikhil Eapen 担任首席执行官，任命自2027年1月1日起生效。

现年55岁的 Williams 是公司现任副首席执行官，他将首先出任候任首席执行官一职，该任命立即生效。

现年53岁的 Eapen 将于2026年底卸任，结束其为期六年的任期。他将在未来六个月内继续留任，以协助工作交接。

Williams 在电信行业拥有超过30年的经验，其工作经验遍及澳大利亚、新西兰和欧洲市场。

他于2025年5月加入 StarHub 担任个人业务集团总监，并于2026年5月1日被任命为副首席执行官。

在此之前，他曾担任澳大利亚 Optus 的个人消费业务与客户解决方案董事总经理，以及新西兰 Vodafone 的个人业务部门总监。

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他拥有伦敦商学院的工商管理硕士学位以及奥克兰大学的学位。

StarHub 董事长 Olivier Lim 指出，Williams 丰富的行业经验、“人才与文化领导力、利益相关者管理以及从战略到执行的能力”是其被选为“理想继任者”的关键因素。

他补充说：“董事会根据业务的未来需求，同时考虑了内部和外部的候选人。”

Eapen 表示：“我计划在未来六个月与 Matt 合作，以确保平稳过渡，并在我们进入2027年时，最大化 StarHub 的市场和战略定位。”

StarHub 近期的财务业绩一直远低于市场普遍预期。

在截至3月31日的第一季度，该公司公布净利润下降81.3%至590万新元，而去年同期为3180万新元。

利润下滑的原因是其个人消费业务部门的收入普遍疲软。

StarHub 股价周二收盘持平，报1.05新元。