BROKERS’ TAKE

这项交易也将为吉宝带来非现金脱售亏损

[新加坡] 在吉宝 (Keppel) 宣布将旗下电信公司第一通 (M1) 并入星和 (StarHub) 以换取后者股份的交易后，Macquarie Equity Research将其评级从“跑赢大市”下调至“跑输大市”。

在周三（11月25日）的一份报告中，Macquarie分析师Foo Zhiwei将该股的目标价从12.87新元大幅下调至6.94新元。与此同时，大华银行 (UOB) 的分析师Roy Chen虽维持其“买入”评级，但也将吉宝的目标价从11.90新元下调至11.70新元。

Roy Chen是认为该交易价值不尽人意的分析师之一。

他表示，虽然两家电信公司的拟议合并符合吉宝的轻资产策略，但“支付条款（全股票交易）和估值（可能伴随脱售亏损）似乎不如我们预期的有吸引力”。他指的是Simba之前的收购要约。Simba早前计划以14亿新元的企业价值现金收购第一通，但因被发现违反频谱使用规定而告吹。

根据协议，星和将向第一通股东发行股票作为收购支付方式，由于吉宝持有第一通83%的权益，交易完成后，吉宝将持有星和23%的大量股份。

吉宝已承诺，为支持两家电信公司的整合，将持有其星和股份至少12个月，并补充说，在此期限之后“任何脱售都将根据市场情况，以审慎有序的方式进行”。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

CGS International认为，鉴于电信业务的完全套现有所延迟，这可能会扩大吉宝的企业集团折价。

然而，一些分析师对此次合并给吉宝带来的影响更为乐观。

交易完成后，吉宝将能够把第一通（包括其约3.24亿新元的净债务）从其资产负债表中剥离。分析师表示，这笔套现所得将被纳入吉宝特别股息的计算中，相当于每股增加1.8至2.7新加坡分的股息。

Foo指出：“然而，（收购第一通的）大部分对价是股票，并有12个月的锁定期。” 他认为，在2027财年及以后，吉宝的特别股息“上行空间有限”。

华侨银行 (OCBC) 的Chu Peng也对这一时间表持谨慎态度，她认为特别股息这一催化剂需要时间才能实现，“因为吉宝首先需要扩大后的星和实现预期的协同效应，并可能在最终将其23%的股份套现前获得重新估值”。Chu维持其“买入”评级和13.60新元的目标价不变。

该交易还将引发会计亏损，加剧对吉宝的拖累。大华银行估计，根据交易完成时星和的市场价格，非现金脱售亏损将在1.07亿至3.75亿新元之间；而Macquarie预计吉宝将确认一笔3.75亿新元的脱售亏损，但需根据交割调整而定。

对星和前景看法不一

分析师对该交易给星和带来的影响看法更为分歧。Macquarie和大华银行称其具有轻微的稀释效应。

根据协议，星和将发行6.517亿股新股，股本将扩大38%。大华银行分析师Chong Lee Len指出，这将使其备考每股盈利（EPS）稀释5%。

Foo预计，每股盈利增值将在接近2030年时出现。他维持Macquarie对星和的“中性”评级，但将其目标价从0.95新元微升至0.98新元。

他说：“我们在等待协同效应和每用户平均收入（ARPU）实际增长的更多证据时，已将合并带来的协同效应和ARPU的修复部分纳入考量。”

兴业银行 (RHB) 将星和的目标价从1新元上调至1.13新元，同时维持“中性”评级。

该分析师表示：“我们正面看待星和与第一通的整合，认为这将推动规模扩张和市场修复。”然而，运营费用协同效应的净现值高于预期，兴业银行认为这“将在后期显现，并存在一些执行风险”。

该行补充说，其他担忧还包括合并延迟和监管方面的挫折。

与此相反，Chong将该股的目标价从1.26新元下调至1.10新元，但仍维持“持有”建议。

她形容这笔交易为“短期负面”，整合的积极影响要到2030年才能显现。

她认为，在2027年至2028年上半年的近期内，净利润将受到提前结算成本的影响，例如网络基础设施的租赁费用，以及提前终止信息技术、营销和运营合同所产生的成本。

她说，监管机构可能会要求星和在未来一到两年内保持合并后的品牌和配套不变，“这表明短期内每用户平均收入和营收的上行空间有限”。

但Chong也为星和的投资者指出了一个利好消息：该公司将维持在2027年向现有股东每股派发6新加坡分股息的承诺，这笔资金将来自其计划脱售Ensign InfoSecurity股份所得的款项。

整合后，新电信 (Singtel) 仍将是电信市场的领导者。

大华银行的Chen指出，按现有移动用户数量计算，扩大后的星和将以41%的市场份额成为第二大运营商，仅次于新电信47%的份额。

他补充说：“管理层希望，随着行业整合，电信运营商可能会获得更有利的估值。”

周三收盘时，吉宝股价下跌0.10新元至8.32新元，而星和股价则上涨0.05新元至1.09新元。