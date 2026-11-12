星和第三季度净利下滑82.4%至390万新元，受高经营杠杆和折旧影响

个人消费业务部门营收下滑，移动、宽带和娱乐业务营收分别下降6%、4.1%和10.6%

服务营收从2025年第三季度的3.849亿新元增至3.961亿新元，增幅2.9%，增长主要由企业业务部门推动。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 星和 (StarHub) 于周四（11月12日）公布，截至9月30日的第三季度净利润为390万新元，与去年同期的2210万新元相比，大幅下滑82.4%。

这家电信公司将利润下滑归因于高经营杠杆以及较高的折旧与摊销的影响。

息税折旧及摊销前利润 (Ebitda) 从2025年第三季度的9780万新元下降26.3%至7210万新元。

星和表示，尽管营收有所增长，但由于毛利润下降、运营支出增加以及其他渠道收入减少，Ebitda持续下滑。

运营费用的上涨主要是由于员工成本增加，星和称这反映了公司在“能力建设和业务增长方面的特意投资”。

在回应《商业时报》的询问时，一名星和发言人回复称，这些投资旨在“在我们扩展业务的同时，加强核心职能并构建企业能力”。

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该发言人指出，这些投资是“与我们正在进行的成本优化工作同步进行”的。

星和未透露员工成本增加了多少。

2026年第三季度营收增至4.868亿新元，较去年同期的4.648亿新元增长了4.5%。

服务营收从去年同期的3.849亿新元增长2.9%至3.961亿新元。

这家电信公司将服务营收的增长归因于企业业务部门营收同比增长18.4%。

然而，包括移动、宽带和娱乐业务在内的个人消费业务部门，其各项营收均出现下滑。

与去年第三季度相比，移动业务营收下降6%，宽带业务营收下降4.1%，娱乐业务营收则下滑10.6%。

星和指出，移动和宽带业务营收双双下滑，是由于价格竞争导致订阅营收减少所致。

移动业务的每用户平均收入 (ARPU) 为19.20新元，低于2025年第三季度的21.70新元。

宽带业务的ARPU从去年同期的34.10新元降至31.90新元。该公司将此归因于价格竞争，尽管客户订阅量有所上升。

星和在一份交易所文件中指出：“第三季度的业绩反映出营收趋于稳定的早期迹象，企业业务势头改善，个人消费业务表现大致稳定。”

前景展望保持一致

该公司指出，预计将实现今年早些时候设定的目标。

这包括实现其2025财年Ebitda目标的75%至80%，以及资本支出占总营收13%至15%的承诺。

此外，星和重申其股息政策，将派发每股0.06新元或至少80%经一次性项目调整后的净利润，以较高者为准。

不计Ensign在内，公司前九个月的净利润为2.62亿新元。

星和补充说，公司有望实现7000万新元的成本节约目标。该公司指出，年初至今已完成了成本节约目标的15%。

该公司指出，与吉宝 (Keppel) 就一项可能与M1相关的交易的谈判仍在进行中。

周四发布的另一份交易所文件证实，候任首席执行官 Matt Williams 将于2027年1月1日同时出任首席执行官和执行董事。

截至周四午间休市，星和的股价上涨1%或0.01新元，报1.05新元。