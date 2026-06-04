海峡时报指数6月份季度评估：成分股维持不变，First Resources和Olam集团加入备售名单
按市值计算，DBS仍是该指数中最大的成份股，市值达1820亿新元
- 海峡时报指数备售名单上的五家公司分别是First Resources、Keppel Reit、Olam Group、Sheng Siong Group和Suntec Reit。 照片来源：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡交易所（SGX）于周四（6月4日）宣布，在最新的6月份季度评估后，新加坡蓝筹股基准——海峡时报指数（STI）的30只成分股将维持不变。
然而，海峡时报指数备售名单将出现两项变动。该名单是一个备选股库，若在两次定期评估之间指数成分股出现空缺，名单中的公司将被考虑递补。
First Resources和Olam Group将加入该备售名单，取代NetLink NBN Trust和SIA Engineering。
按英文字母顺序排列，海峡时报指数备售名单上的五家公司分别是First Resources、Keppel Reit、Olam Group、Sheng Siong Group和Suntec Reit。
此次变动将于6月22日开盘时生效。下一次季度评估将在9月份进行。
在海峡时报指数成分股中，按市值计算，DBS仍是最大的股票，截至周四收盘市值为1820亿新元。
年初至今，表现最佳的海峡时报指数成分股分别是ST Engineering（总回报率为32.7%）、SGX（总回报率为30.5%）以及OCBC（总回报率为24.7%）。
总回报率的计算方式是假设所有派发的股息都进行了再投资。
另一方面，表现最差的成分股则为Genting Singapore，总回报率为负12.7%；其次是Mapletree Pan Asia Commercial Trust，总回报率为负11.1%；以及CapitaLand Ascendas Reit，总回报率为负7.7%。
年初至今，海峡时报指数已上涨11.5%，表现优于全球基准指数标准普尔500指数（S&P 500），后者同期总回报率为10.9%。
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