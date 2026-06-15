值得关注的股票：Annica Holdings、Cosco Shipping、InnoTek

InnoTek 表示，公司已在泰国注册成立一家新的全资子公司，以支持其首个液冷组件项目。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】以下公司出现最新动态，或将影响其证券在周一（6月15日）的交易：

Annica Holdings ：该集团周五表示，已获得一个商业项目，将在马来西亚砂拉越部署太阳能和氢能综合能源系统。公司也正在洽谈扩大现有框架协议，以加速在马来西亚开发可再生能源的机会。此次扩张是基于2025年9月签署的一项现有协议，旨在加强原料保障并支持产品质量提升举措。在消息公布前，Annica Holdings 的股价周五收盘持平于0.03新元。

Cosco Shipping ：该集团周一表示，裕廊岛物流中心（JILH）二期工程的建设工作今年6月仍在继续，建筑的结构工程已推进至第六和第七层。一份声明指出：“包括超平地坪施工、消防设备设施安装以及管道工程在内的其他建筑工程也进展顺利。”与此同时，公司表示，为连接二期工程而进行的裕廊岛物流中心一期结构拆除工作已推进至第七层，这对一期运营的干扰极小。该股周五收盘上涨1.8%或0.002新元，至0.115新元。