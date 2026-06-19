股市焦点：Apac Realty、Lum Chang Creations
- Apac Realty周五宣布，此前针对ERA Realty Network提起的诉讼已经中止并撤回。 照片：《商业时报》资料图
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[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（6月19日）的交易：
Apac Realty ：Apac Realty周五宣布，此前针对其全资子公司、房地产经纪公司ERA Realty Network提起的诉讼已经中止并撤回。该公司是三名被告之一，原告向被告索赔总额为731,212新元。周四，Apac Realty股价收于0.55新元，下跌0.015新元，跌幅为2.7%。
Lum Chang Creations ：该公司周四宣布，计划以每股0.759新元的价格配售最多3500万股股票，以筹集总额高达约2660万新元的资金。此举旨在增加公司的公众持股量，为其从凯利板转至新加坡交易所主板上市做准备。周三，Lum Chang Creations股价收盘报0.83新元，无起落。该公司于周四申请的暂停交易将于周五上午解除。
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