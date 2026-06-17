值得关注的股票：Boustead Singapore、CSE Global、Elite UK Reit
- Boustead Singapore 旗下子公司与澳大利亚联邦政府续签了其地理信息系统平台的合同，价值约6000万新元。 图片来源：BOUSTEAD SINGAPORE
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[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券在周三（6月17日）的交易：
Boustead Singapore ：这家工程与科技集团的子公司 Esri Australia 已与澳大利亚联邦政府续签了一份价值约6000万新元的地理信息系统平台合同。该集团周二在交易所文件中表示，这是其地理空间部门迄今为止最大的企业协议合同。该合同上一次续约是在2023年7月。在消息公布前，Boustead Singapore 的股价下跌1%或0.02新元，收于2.05新元。
CSE Global ：这家技术解决方案提供商周二回应了监管机构关于其首席独立董事 Tan Chian Khong 突然辞职的质询，详细说明了他与董事会主席 Eugene Lai 之间存在“悬而未决的意见分歧”。董事会表示，迄今为止，该争议并未对公司的业务或运营造成任何重大不利影响。在消息公布前，CSE Global 股价收于1.33新元，下跌0.06新元或4.3%。
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