【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（11月25日）的交易：

BRC Asia ：这家钢筋制造商报告截至9月30日的六个月净利润为6310万新元，较去年同期的5220万新元增长21%。该半年的营收增长2%至8亿5660万新元，去年同期为8亿3740万新元。公司建议为下半年派发每普通股0.08新元的终期现金股息，以及每普通股0.10新元的特别股息。在消息公布前，该股收盘上涨1%或0.04新元，报3.90新元。

Elite UK Reit ：这家专注于英国市场的信托周二报告其2026财年前九个月的可派发收入增长4.8%，从之前的1480万英镑增至1560万英镑（约2040万美元）。这主要归因于财务成本节约、收购活动以及空置成本的降低。在近期收购和资产重新定位计划逐步执行的支持下，预计2026财年的每单位派息将稳步上升。Elite UK Reit 的单位价格周二收盘持平于0.30英镑。

Coliwoo ：这家共享居住运营商周二报告，其截至9月30日的下半年净利润下滑51.8%至280万新元。这主要是由于对一家联营公司和合资企业的贷款所产生的非现金减值损失，从去年同期的29万6000新元激增至230万新元。在业绩公布前，Coliwoo 的股价周二下跌1.7%或0.005新元，收于0.29新元。

高兄弟生态工程 (Koh Brothers Eco Engineering) ：这家工程解决方案集团周三表示，已被仲裁庭下令在28天内向其合资伙伴支付约2450万新元和440万美元。该公司表示，这项裁决预计将对集团2026财年的有形资产净值和每股盈利（亏损）产生重大影响。然而，公司预计仲裁结果不会导致重大不确定性，从而对其持续经营的能力产生重大怀疑。该股周二收盘持平于0.047新元。