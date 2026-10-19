热点个股：Bumitama Agri、和合控股、印多福农业资源

Bumitama Agri 表示，初步调查没有发现证据表明其运营与印度尼西亚的森林大火或影响新加坡的烟霾有关。 照片：商业时报资料

[新加坡] 以下公司发布了最新动态，可能在周一（10月19日）影响其证券交易：

Bumitama Agri : 该公司于周五表示，初步调查没有发现证据表明其运营与印度尼西亚的森林大火或影响新加坡的烟霾有关。公司补充说，其一特许经营区内的一场火灾源于其边界之外，随后蔓延至该区域。在该公司要求暂停交易以发布澄清声明前，其股价在周五下跌了4.8%（即0.09新元），收于1.78新元。该股将于周一恢复交易。

和合控股 (Wee Hur Holdings) : 这家房地产和建筑集团将通过在南洋理工大学 (NTU) 开发一个拥有1398个床位的Y-Suites项目，正式进入新加坡的特定用途学生宿舍市场。该公司于周五表示，在经过竞争性招标后，已获得南洋理工大学为该项目颁发的授予书。在消息公布前，和合控股的股价于周五上涨了3.5%（即0.02新元），收于0.585新元。

印多福农业资源 (Indofood Agri Resources) : 该公司周日表示，它持续监控并识别其种植园内的热点，以防止可能导致跨境烟霾的火灾。在回应新加坡交易所的问询时，公司在一份监管文件中也证实，未收到任何来自政府机构或媒体关于烟霾的指控、问询或通知。该股股价于周五上涨1.6%（即0.005新元），收于0.325新元。