股市焦点：凯德雅诗阁信托、吉宝基础设施信托、奕丰集团、ESR产托、第一发起人
- 凯德雅诗阁信托公布，第三季度同店经营业绩同比增长4%。 照片：商业时报资料
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【新加坡】以下公司发布最新动态，或将于周二（10月27日）影响其证券交易：
凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust, Clas) ：这家住宿信托周二公布，其第三季度同店经营业绩同比增长4%。该数据不包括收购、脱售项目以及因翻新而关闭的伦敦The Cavendish酒店。投资组合的每间可售单位收入为164新元，入住率为84%。凯德雅诗阁信托的总资产为87亿新元，该信托表示，盈利受到投资组合重组活动的影响，但在剔除伦敦物业后仍保持相对稳定。凯德雅诗阁信托的合订证券周一收盘上涨0.6%或0.005新元，至0.825新元。
吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust, KIT) ：该信托周二公布，2026年前九个月的可分配收入为1亿4010万新元，较去年同期的1亿6890万新元下降17%。可分配收入下降是由于本期缺少了去年同期录得的4410万新元脱售收益。若不计此项，该信托的可分配收入则较去年同期的1亿2480万新元增长12.3%。总资产运营资金从之前的2亿5580万新元增至2亿9370万新元，增幅为14.8%。吉宝基础设施信托的单位周一收盘上涨1%或0.005新元，至0.495新元。
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