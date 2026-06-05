The Business Times
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值得关注的股票：CDL、IReit、Civmec

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Deon Loke

Deon Loke

Published Fri, Jun 5, 2026 · 08:36 AM
    • CDL宣布，其24,120,733股优先股的回购要约获得了100%的认购率。
    • CDL宣布，其24,120,733股优先股的回购要约获得了100%的认购率。 照片：商业时报资料

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    [新加坡] 以下公司发布了最新动态，可能影响其证券在周五（6月5日）的交易：

    City Developments Ltd (CDL) ：CDL于周五宣布，其24,120,733股优先股的回购要约获得了100%的认购率。 在消息公布前，CDL股价收报8.39新元，下跌0.01新元，跌幅0.1%。

    IReit Global ：该公司周四宣布，其持有柏林园区的全资子公司于5月19日收到了前主要租户DRV的诉状。DRV要求偿还约840万欧元（1250万新元）及利息。作为回应，IReit的法律顾问已于5月20日向柏林地方法院提交了共同辩护通知，目前正请求将提交正式辩护声明的期限延长至7月16日。周四，IReit Global股价收平于0.23新元。

    Civmec ：这家建筑与工程服务提供商周四宣布，得益于新合同、框架协议延期及新增订单，其订单总额达到15亿新元，创下历史新高。新获得的合同涵盖其资源、基础设施、能源和维护业务，预计将在2027和2028财年期间交付。消息公布前，Civmec股价下跌1.3%或0.02新元，至1.54新元。

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    Stocks to watchCity Developments Ltd (CDL)

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