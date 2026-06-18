The Business Times
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值得关注的股票：Centurion、Far East Group

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Jun 18, 2026 · 08:22 AM
    • Centurion以25万澳元（约合22万5475新元）的价格，收购了位于珀斯的一个专门建造的学生宿舍开发项目25%的股权。
    • Centurion以25万澳元（约合22万5475新元）的价格，收购了位于珀斯的一个专门建造的学生宿舍开发项目25%的股权。 图片来源：DMG ARCHITECTURE

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    [新加坡] 以下公司于周四（6月18日）发布了可能影响其证券交易的最新动态：

    Centurion ：该集团周三表示，已斥资25万澳元（约22万5475新元）收购了位于珀斯的一个专门建造的学生宿舍（PBSA）开发项目25%的股权。这是该公司在该市的第二笔投资，去年12月，该公司收购了位于Stirling Highway、拥有472个床位的学生宿舍开发项目的部分股权。该物业剩余的75%份额由集团控股股东的全资子公司Centurion Properties Australia Investments持有。在消息公布前，该股周三收盘报1.51新元，上涨1.3%，即0.002新元。

    Far East Group ：该公司周四表示，已收购Eden Refrigeration Manufacturing (Jiangsu) (简称ERM) 的70万5000股股份，占ERM已发行和实缴总股本的约7.1%。交易完成后，该集团将持有ERM 91.3%的股权。在公告发布前，Far East Group的股价收盘持平，报0.11新元。

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    Centurion Corp

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