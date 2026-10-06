热点股票：Civmec、Aspial 生活服务产业群

【新加坡】以下公司星期二（10月6日）出现的新动态可能影响其证券交易：

Civmec ：这家工程与建筑公司周一宣布，已获得一系列新合同与续约，总价值超过2.2亿澳元（1.533亿美元）。近期赢得的这些合同，使该集团的总订单额增至约15亿澳元。在该公告发布前，Civmec的股价周一收盘报1.52新元，无起落。

Aspial 生活服务产业群 (Aspial Lifestyle) ：该公司周二发起要约，回购总值高达2500万新元的现有票据，其中包括高达1000万新元于2027年到期的6.25%票据，以及高达1500万新元于2029年到期的5.1%票据。此次回购由集团新发行的7500万新元票据所得资金支持；该批新票据票息为较低的5%，并将于2031年到期。Aspial 生活服务产业群的股价周一收报0.335新元，上涨1.5%或0.005新元。