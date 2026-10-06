The Business Times
business-time-50

热点股票：Civmec、Aspial 生活服务产业群

Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Oct 6, 2026 · 08:21 AM
    • Civmec 获得了一系列新合同和续约，总价值超过2.2亿澳元。
    • Civmec 获得了一系列新合同和续约，总价值超过2.2亿澳元。 图片来源：CIVMEC

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】以下公司星期二（10月6日）出现的新动态可能影响其证券交易：

    Civmec ：这家工程与建筑公司周一宣布，已获得一系列新合同与续约，总价值超过2.2亿澳元（1.533亿美元）。近期赢得的这些合同，使该集团的总订单额增至约15亿澳元。在该公告发布前，Civmec的股价周一收盘报1.52新元，无起落。

    Aspial 生活服务产业群 (Aspial Lifestyle) ：该公司周二发起要约，回购总值高达2500万新元的现有票据，其中包括高达1000万新元于2027年到期的6.25%票据，以及高达1500万新元于2029年到期的5.1%票据。此次回购由集团新发行的7500万新元票据所得资金支持；该批新票据票息为较低的5%，并将于2031年到期。Aspial 生活服务产业群的股价周一收报0.335新元，上涨1.5%或0.005新元。

    此翻译对您是否有帮助？

    Stocks to watchSingapore Stocks

    TRENDING NOW

    PSD’s review followed claims in a working paper that civil servants had disproportionately bought properties near planned but unannounced MRT stations.

    8 public officers referred to police over property buys near unannounced MRT stations: Chan Chun Sing

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Among retrenched PMETs who have found work again, about six in 10 earn more than before their retrenchment at both the 12 and 24-month marks.

    Retrenched PMETs who return on lower pay see median 25% wage cut

    Hao Mart was evicted by department store operator OG on alleged rental arrears and breaches of the lease agreement, less than two years into the lease.

    Hao Mart owner resisting OG’s mortgage foreclosure on his Tanglin GCB

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More