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股市焦点：Clar、DFI零售集团、Sert、Samudera Shipping

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Therese Soh
Deon Loke

Therese Soh &

Deon Loke

Published Thu, Jun 4, 2026 · 08:36 AM
    • 凯德腾飞房产信托正以1.339亿新元的现金价格，收购位于大士5道5号的一处现代化坡道式物流设施。
    • 凯德腾飞房产信托正以1.339亿新元的现金价格，收购位于大士5道5号的一处现代化坡道式物流设施。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其周四（6月4日）的证券交易：

    凯德腾飞房产信托 (CapitaLand Ascendas Reit, Clar) ：该房地产投资信托 (Reit) 正以1.339亿新元的现金收购位于大士5道5号的一处现代化坡道式物流设施。该收购价比该物业在2026年2月1日的独立市场估值1.36亿新元低了1.5%。根据备考基础计算，若此交易在2025年初完成，该信托的每单位派息预计将增加约0.00033新元，即增长0.2%。Clar的单位价格周三收盘报2.50新元，无起落。

    DFI零售集团 (DFI Retail Group) ：近60种Holland & Barrett (H&B) 的产品已于6月登陆新加坡15家Guardian门店及其网站和应用程序。这个英国健康与保健品牌通过与DFI零售集团的合伙业务重返新加坡市场。H&B 此前已于2025年3月退出新加坡市场。DFI零售集团的股价周三收于3.89美元，下跌0.04美元或1%。

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