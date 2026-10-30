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今日关注股：凯德腾飞房产信托、Seatrium、昇菘集团、MPACT、NetLink NBN信托、星狮地产全球房产信托

Isabelle Chong

Published Fri, Oct 30, 2026 · 08:28 AM
    • 凯德腾飞房产信托在重塑其工业投资组合的过程中，于周四公布2026年第三季度取得更高的租金复归率。
    • 凯德腾飞房产信托在重塑其工业投资组合的过程中，于周四公布2026年第三季度取得更高的租金复归率。 照片：凯德腾飞房地产投资信托

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（10月30日）的交易：

    凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Real Estate Investment Trust, 简称Clar) ：该信托周四公布2026年第三季度取得更高的租金复归率，以重塑其工业投资组合。其第三季度的租金复归率为9.9%，高于第二季度的5.2%和去年同期的7.6%。2026年前九个月的租金复归率为9%。投资组合的出租率略有改善，截至9月30日升至90.1%，高于上一季度的89.1%。但该出租率仍低于去年同期的91.3%。在发布业务更新前，凯德腾飞房产信托的单位价格收盘持平于2.18新元。

    Mi Material：这家芯片材料公司周四公布，其截至9月30日的第三季度调整后税后利润为1140万美元。营收为3780万美元，增长了15.6%。这家总部位于新加坡的公司将盈利能力的提高归因于“其半导体封装材料的持续需求”。该股收报1.80新元，下跌0.02新元。

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