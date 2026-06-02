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值得关注的股票：DBS、Nio、Thomson Medical Group、Concord New Energy、Jumbo Group、mm2 Asia

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Therese Soh

Therese Soh

Published Tue, Jun 2, 2026 · 08:34 AM
    • DBS将于2027年底前在亚太地区开设18家新的财富管理中心，并升级36家现有中心。
    • DBS将于2027年底前在亚太地区开设18家新的财富管理中心，并升级36家现有中心。 照片来源：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周二（6月2日）的交易：

    DBS ：该银行将于2027年底前在亚太地区开设18家新的财富管理中心，并升级36家现有中心。这些新中心将设在新加坡、香港、中国大陆、印度、印度尼西亚和台湾，并将于2026年第三季度开始陆续开设。该银行于6月1日称，此举是其财富管理业务迄今为止最大规模的实体网络扩张。消息公布前，DBS股价于周五收盘上涨1.5%或0.91新元，报62.84新元。

    Nio ：这家电动汽车制造商周一宣布，5月份交付了37,705辆汽车，同比增长62.3%，截至5月底，其累计交付量达到110万辆。交付的车辆包括20,013辆Nio品牌汽车、12,029辆Onvo品牌汽车和5,663辆Firefly品牌汽车。消息公布前，Nio股价于周五收盘下跌3.6%或0.20美元，报5.44美元。

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