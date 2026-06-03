值得关注的股票：ESR Reit、Del Monte Pacific、Vin’s Holdings
- ESR Reit 的管理人宣布设立一项20亿欧元的中期证券计划。 图片来源：《商业时报》资料照片
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【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（6月3日）的交易：
ESR Reit ：该房地产投资信托（Reit）的管理人周二宣布设立一项 20亿新元 的中期证券计划，由华侨银行（OCBC）担任安排人和初始交易商。根据《2001年证券与期货法》的豁免条款，这些证券将在新加坡发行。每次发行的净收益将用于为 ESR Reit 的借款进行再融资、为其收购和/或投资提供资金或再融资，或用作营运资本。在消息公布前，ESR Reit 的单位价格周二收盘下跌0.4%或0.01新元，报2.37新元。
Del Monte Pacific ：这家主板上市的餐饮集团在周一提交给菲律宾证券交易所的一份集团资本和财务复苏计划中，概述了解决其债务问题的框架。根据周二向新加坡交易所披露的文件，此次重组涉及的总债务规模约为12亿美元。消息公布后，Del Monte Pacific 的股价周二平盘收报0.089新元。
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