股市看点：远东乌节、UltraGreen.ai、iX Biopharma

[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周一（10月5日）的交易：

远东乌节 (Far East Orchard) 、 远东酒店信托 (Far East Hospitality Trust, 简称FEHT) ：远东乌节正以2830万新元增持FEHT管理公司42%的股权。远东乌节周一宣布，此项交易将使其核心管理资产规模超过30亿新元的目标，达到39亿新元。周五，远东乌节股价收报1.06新元，上涨1%或0.01新元。FEHT股价则收报0.51新元，下跌1.9%或0.01新元。

UltraGreen.ai ：该集团于周五宣布了一系列董事会变动，以配合其下一阶段的发展。首席独立董事 Hsieh Fu Hua 于同日卸任。现任独立董事 Nicky Tan 被任命为新任首席独立董事。在消息公布前，UltraGreen.ai 的股价于周五收盘下跌0.9%或0.005美元，至0.565美元。