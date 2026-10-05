The Business Times
business-time-50

股市看点：远东乌节、UltraGreen.ai、iX Biopharma

Deon Loke

Deon Loke

Published Mon, Oct 5, 2026 · 08:50 AM
    • 远东乌节正以2830万新元增持远东酒店信托（FEHT）管理公司42%的股权。
    • 远东乌节正以2830万新元增持远东酒店信托（FEHT）管理公司42%的股权。 图片来源：远东乌节

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周一（10月5日）的交易：

    远东乌节 (Far East Orchard) 远东酒店信托 (Far East Hospitality Trust, 简称FEHT) ：远东乌节正以2830万新元增持FEHT管理公司42%的股权。远东乌节周一宣布，此项交易将使其核心管理资产规模超过30亿新元的目标，达到39亿新元。周五，远东乌节股价收报1.06新元，上涨1%或0.01新元。FEHT股价则收报0.51新元，下跌1.9%或0.01新元。

    UltraGreen.ai ：该集团于周五宣布了一系列董事会变动，以配合其下一阶段的发展。首席独立董事 Hsieh Fu Hua 于同日卸任。现任独立董事 Nicky Tan 被任命为新任首席独立董事。在消息公布前，UltraGreen.ai 的股价于周五收盘下跌0.9%或0.005美元，至0.565美元。

    此翻译对您是否有帮助？

    Stocks to watchSingapore Stocks

    TRENDING NOW

    CDL noted that all unit types have been well received, with two, three and four-bedroom premium units being the most popular.

    CDL’s Lucerne Grand launch moves 61% of 570 units at average S$2,480 psf

    The task force will be led by US director of national intelligence Jay Clayton, who confirmed his role to the Wall Street Journal.

    US task force to report on AI risks and government oversight within 120 days: WSJ

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Sometimes, diplomacy asks us to be content with very little. The meeting between Chinese President Xi Jinping (left) and US President Donald Trump in Washington on Sep 24 was one of those occasions.

    Trump-Xi summit buys 100 days of calm that South-east Asia could use

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More