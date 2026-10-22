值得关注的股票：星狮地产信托、奥兰集团、华联房地产投资信托

【新加坡】以下公司出现新动态，或将于周四（10月22日）影响其证券交易：

星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust) (FCT)：该信托公布，截至9月底的下半年每单位派息 (DPU) 为0.06214新元，较去年同期的0.06059新元增长了2.6%。这使得2026财年的总每单位派息达到0.1235新元，创下历史新高。下半年营收增长8.7%至2.23亿新元，净房地产收入增长11.5%至1.609亿新元。增长主要得益于 Northpoint City 南翼的贡献以及大部分购物中心现行租金的上涨。星狮地产信托的单位价格周三收盘上涨1%或0.02新元，报2.06新元。

奥兰集团 (Olam Group) ：该集团周三表示，其本身及 Olam Agri 均未在印度尼西亚拥有或经营油棕种植园或特许经营权。因此，两者均未直接受到近期森林和泥炭地火灾的运营影响。该集团补充说，Olam Agri 已于4月不再是其子公司。该集团是在回应新加坡交易所监管公司的质询时作出上述声明，并表示未获悉任何与导致烟霾的印尼森林火灾有关的正式监管调查或通知。在公告发布前，奥兰集团的股价上涨0.01新元或1.1%，至0.91新元。