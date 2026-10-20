值得关注的股票：First Resources、吉宝房地产信托
- First Resources表示，公司有信心一项客观的审查将证实其并未使用烧芭方式清理土地。 照片：商业时报档案
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周二（10月20日）的交易：
First Resources ：这家棕榈油公司表示“有信心”，一项客观的审查将证实其并未使用烧芭方式清理土地，并欢迎针对烟霾情况进行彻底、以证据为基础的事实调查。该集团周二表示，公司坚持零燃烧政策，并在所有业务中严格执行。周一，First Resources股价收盘上涨3.4%或0.13新元，至3.93新元。
吉宝房地产信托 (Keppel Real Estate Investment Trust, Reit) ：其管理人周二宣布，将以6亿1090万新元的价格，从其发起人吉宝 (Keppel) 手中收购Keppel South Central的51%股权，以加强其在新加坡黄金办公楼市场的地位。此次收购预计将带来2.01%的备考每单位派息增值，以及4.3%的“具吸引力”的初步房地产收益率。周一，吉宝房地产信托的单位价格收盘持平，报0.825新元。
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