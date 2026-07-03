值得关注的股票：Frasers Property、Elite UK Reit
- Frasers Property 表示，Soon Su Lin 将于10月1日卸任 Frasers Property Singapore 首席执行官一职。 图片来源：FRASERS PROPERTY
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其周五（7月3日）的证券交易：
Frasers Property ：这家房地产集团周五宣布，Soon Su Lin 将于10月1日卸任 Frasers Property Singapore 首席执行官（CEO）一职，之后将转任集团顾问角色。现年55岁的 Tan Wee Hsien 将接替她的职位，他定于9月8日加入公司，担任候任首席执行官。Frasers Property 的股价周四收报1.07新元，上涨0.9%，即0.01新元。
Elite UK Reit ：该房地产投资信托（Reit）的管理人于周五宣布，以600万英镑（约合800万美元）的总价，脱售位于威尔士的四处房产。这些房产通过该 Reit 的全资子公司 Elite Gemstones Properties 和 Elite Amphora，出售给一个无关联的第三方买家。此次脱售所得的净收益将被再投资于高增长机会。Elite UK Reit 的单位价格周四收报0.31英镑，下跌1.6%，即0.005英镑。
TRENDING NOW
Lamborghini-driving boss of Eminent Frog Porridge charged with S$3.8 million tax evasion, money laundering
Not in education, employment or training: Why more Hong Kong youths are opting out of work
With AI, it’s not about coding better; workers need to think better: Koh Boon Hwee
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan