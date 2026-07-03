The Business Times
business-time-50

值得关注的股票：Frasers Property、Elite UK Reit

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Deon Loke

Deon Loke

Published Fri, Jul 3, 2026 · 08:28 AM
    • Frasers Property 表示，Soon Su Lin 将于10月1日卸任 Frasers Property Singapore 首席执行官一职。
    • Frasers Property 表示，Soon Su Lin 将于10月1日卸任 Frasers Property Singapore 首席执行官一职。 图片来源：FRASERS PROPERTY

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其周五（7月3日）的证券交易：

    Frasers Property ：这家房地产集团周五宣布，Soon Su Lin 将于10月1日卸任 Frasers Property Singapore 首席执行官（CEO）一职，之后将转任集团顾问角色。现年55岁的 Tan Wee Hsien 将接替她的职位，他定于9月8日加入公司，担任候任首席执行官。Frasers Property 的股价周四收报1.07新元，上涨0.9%，即0.01新元。

    Elite UK Reit ：该房地产投资信托（Reit）的管理人于周五宣布，以600万英镑（约合800万美元）的总价，脱售位于威尔士的四处房产。这些房产通过该 Reit 的全资子公司 Elite Gemstones Properties 和 Elite Amphora，出售给一个无关联的第三方买家。此次脱售所得的净收益将被再投资于高增长机会。Elite UK Reit 的单位价格周四收报0.31英镑，下跌1.6%，即0.005英镑。

    此翻译对您是否有帮助？

    Stocks to watchSingapore Stocks

    TRENDING NOW

    Buntono is accused of possessing properties that, in part, represent his benefits from income tax evasion, including a Lamborghini Aventador similar to the one pictured.

    Lamborghini-driving boss of Eminent Frog Porridge charged with S$3.8 million tax evasion, money laundering

    Hong Kong youth no longer see a stable job and a lifetime of work as the only life goal – instead, they place greater emphasis on freedom and quality of life.

    Not in education, employment or training: Why more Hong Kong youths are opting out of work

    Koh Boon Hwee says humans have accepted that robots can take over the most repetitive, manual tasks, but are nervous about AI, which can also think.

    With AI, it’s not about coding better; workers need to think better: Koh Boon Hwee

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More