股市焦点：星狮地产、星和、NTT数据中心房地产投资信托

[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券在周五（10月9日）的交易：

星狮地产 (Frasers Property) ：辉盛国际 (Frasers Hospitality) 首席执行官 Eu Chin Fen 将于2027年1月1日卸任。此前，辉盛国际酒店信托 (Frasers Hospitality Trust) 已被私有化并进行了投资组合优化。辉盛国际的领导结构“将进行战略性细分，与集团资源保持一致，并向集团高级领导层汇报”。其首席运营官 Chew Hang Song 将向集团首席执行官汇报。该股周四收报0.955新元，下跌0.01新元，跌幅1%。

星和 (StarHub) ：该电信公司表示，将在2027年4月30日之前收购MyRepublic的移动业务。这笔交易的价值并非固定，而是取决于MyRepublic的4G和5G移动用户总数、活跃4G和5G用户的每用户平均收入（average revenue per user，简称ARPU）以及用户生命周期。当达到特定的用户迁移里程碑时，星和还将支付额外的现金。星和股价周四收报1.10新元，下跌0.02新元，跌幅1.8%。

NTT数据中心房地产投资信托 (NTT DC Reit) ：该房地产投资信托（Reit）的管理人正提议更改其管理费结构，预计此举将使其与该信托单位持有人的利益更加一致。管理人计划将其业绩费与每单位派息（distribution per unit，简称DPU）的同比增长直接挂钩。NTT数据中心房地产投资信托的单位价格周四收报0.935美元，下跌0.005美元，跌幅0.5%。