值得关注的股票：HPL、Aims Apac Reit、Zico、Advanced Systems Automation、ComfortDelGro

HPL表示，尚未就出售或重建旗下物业作出任何决定。此前有报道称，香港置地（Hongkong Land）正洽谈收购其三座建筑的多数股权。 照片：TAY CHU YI, BT

[新加坡] 以下公司星期四（10月15日）出现新动态，其证券交易可能受影响：

酒店置业 (Hotel Properties Limited, HPL) ：这家酒店管理集团星期三表示，尚未就出售或重建旗下物业作出任何决定。此前有报道称，香港置地（Hongkong Land）正洽谈收购福临购物中心（Forum The Shopping Mall）、HPL House和新加坡乌节路voco酒店（voco Orchard Singapore）的多数股权。报道也提及了这些物业的潜在重建计划。HPL补充说，无法确定任何交易或企业行动最终会否落实。在消息公布前，HPL股价收报4.96新元，上涨0.34新元或7.4%。

AIMS亚太房地产投资信托 (Aims Apac Reit) ：其第二季度的每单位派息（Distribution Per Unit, DPU）同比增长5.4%，至0.02571新元。上半年DPU为0.04908新元，增长4%；营收增长8.5%至1亿零160万新元，物业净收入增长11.1%至7590万新元。该股星期三收报1.39新元，下跌0.02新元或1.4%。