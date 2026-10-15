The Business Times
business-time-50

值得关注的股票：HPL、Aims Apac Reit、Zico、Advanced Systems Automation、ComfortDelGro

Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Oct 15, 2026 · 08:42 AM
    • HPL表示，尚未就出售或重建旗下物业作出任何决定。此前有报道称，香港置地（Hongkong Land）正洽谈收购其三座建筑的多数股权。
    • HPL表示，尚未就出售或重建旗下物业作出任何决定。此前有报道称，香港置地（Hongkong Land）正洽谈收购其三座建筑的多数股权。 照片：TAY CHU YI, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] 以下公司星期四（10月15日）出现新动态，其证券交易可能受影响：

    酒店置业 (Hotel Properties Limited, HPL) ：这家酒店管理集团星期三表示，尚未就出售或重建旗下物业作出任何决定。此前有报道称，香港置地（Hongkong Land）正洽谈收购福临购物中心（Forum The Shopping Mall）、HPL House和新加坡乌节路voco酒店（voco Orchard Singapore）的多数股权。报道也提及了这些物业的潜在重建计划。HPL补充说，无法确定任何交易或企业行动最终会否落实。在消息公布前，HPL股价收报4.96新元，上涨0.34新元或7.4%。

    AIMS亚太房地产投资信托 (Aims Apac Reit) ：其第二季度的每单位派息（Distribution Per Unit, DPU）同比增长5.4%，至0.02571新元。上半年DPU为0.04908新元，增长4%；营收增长8.5%至1亿零160万新元，物业净收入增长11.1%至7590万新元。该股星期三收报1.39新元，下跌0.02新元或1.4%。

    此翻译对您是否有帮助？

    Stocks to watchSingapore StocksSingapore stock market

    TRENDING NOW

    Malaysian Chinese bag-maker Liew Bin now sees value in protectionist measures as low-cost competition from China threatens Malaysian small and medium-sized enterprises.

    Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing

    Just under two-thirds of affected homes are expected to be in London, according to estimates by estate agent Hamptons, and the government has said that it will use a home’s size and nearby sale prices nearby to judge the value of a property. 

    Britain’s mansion tax shows the difficulty of targeting wealth

    NUHS’ Ng Kian Swan says the projects that actually worked came from clinicians, nurses and infection-control teams sitting down with his team, not one department going it alone.

    Three hats, one goal: How Ng Kian Swan runs sustainability at NUHS

    Passenger cars have always been split into mass-market and premium COE categories, but commercial vehicles and motorcycles have not seen similar moves.

    COE review: The gap between luxury and mass-market cars isn’t the only one worth bridging 

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More