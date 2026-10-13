股市焦点：Jardine Matheson、Frasers Property、Advanced Systems Automation、Southern Alliance Mining
- Jardine Matheson在周二新交所开盘前宣布上调盈利预测。 图片来源：TAY CHU YI, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 以下公司在周二（10月13日）出现新动态，其证券交易可能受到影响：
Jardine Matheson : 该公司于周二上调了其2026年的盈利指引，宣布预计每股基本盈利将在5.50美元至5.65美元之间。该公司此前宣布的每股基本盈利指引为5.33美元。另外，Jardine Matheson也已签署并完成一项协议，从Balfour Beatty手中收购Gammon Construction 50%的股份，从而成为该公司的唯一所有者。此次收购的对价约为3.3亿美元，公司将收购该业务，包括其未来的股息和资产负债表上的现金。周一，该股收盘下跌1.6%，即0.90美元，报55.83美元。
Frasers Property : 该公司周二宣布，任命Jai Mirpuri为Frasers Property Industrial的新任首席执行官，任命自2027年1月11日起生效。他将负责集团在澳大利亚和欧洲的工业与物流业务，包括管理星狮物流商产信托（Frasers Logistics and Commercial Trust，简称FLCT）。Jai Mirpuri将在新加坡办公，并直接向Frasers Property集团首席执行官Panote Sirivadhanabhakdi汇报工作。在该消息公布前，Frasers Property的股价收盘持平于0.945新元。
Advanced Systems Automation : 该集团周一表示，其第一季度财务业绩的发布将推迟，原定发布日期为周四。这是由于其集团财务经理离职所致。公司目标在10月31日前发布其第一季度业绩。在该消息公布前，该股收盘持平于0.003新元。
Southern Alliance Mining : 柔佛苏丹通过一笔场外协议转让（off-market married deal），从该矿业集团的董事总经理兼控股股东Dato’ Sri Pek Kok Sam手中收购了集团约2.3%的已发行股份。该交易于周一完成，总对价约为610万新元。交易涉及14,326,500股普通股，收购价为每股0.425新元；相较于该股周一下跌5%（或0.02新元）后每股0.38新元的收盘价，这代表了约11.8%的保费。
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