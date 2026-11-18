【新加坡】以下公司出现的新动态，可能影响其证券在周三（11月18日）的交易：

Jardine Matheson： 这家总部位于香港的企业集团预计2026年将派发每股至少2.50美元的股息，因其在截至9月30日的第三季度“表现强劲”。此前，JMH已于10月份将其全年基本每股盈利指引从之前的每股5.33美元上调至5.50美元至5.65美元之间。第三季度，JMH旗下印尼公司Astra International的基本净利增长了11%。周二，JMH股价收盘下跌0.62美元（1.04%），报59.15美元。

Riverstone ：这家手套制造商公布截至9月的第三季度净利增长34.7%，至7010万令吉（1710万美元）。Riverstone的第三季度营收增长27.3%至3亿1510万令吉，创下集团三年多来的最高季度营收。公司还宣布，首席执行官Wong Teek Son将于12月1日卸任，由Chong Chu Mee接任。周二，Riverstone股价收盘上涨1.5分（2.05%），报74.5分。

Deluge ：这家火灾探测与防护公司已在新加坡和马来西亚获得价值1850万新元的新合同，使其自2026年1月以来的累计合同总额超过1亿4770万新元。最新赢得的合同涵盖基础设施、海事与岸外、住宅和工业项目，其中包括一个位于槟城的数据中心项目。周二，Deluge股价收盘下跌0.5分（0.82%），报60.5分。