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值得关注的股票：吉宝、凯德综合商业信托、丰树物流信托、金光农业资源、丰益国际、城市酒店信托、远东酒店信托、UltraGreen.ai

Navene Elangovan

Navene Elangovan

Published Thu, Oct 29, 2026 · 08:38 AM
    • 吉宝集团公布其截至2026年9月30日的第三季度净利润增长了20%。
    • 吉宝集团公布其截至2026年9月30日的第三季度净利润增长了20%。 照片来源：YEN MENG JIIN, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周四（10月29日）的交易：

    吉宝 (Keppel) ：该资产管理和运营商周四报告，其截至2026年9月30日的第三季度净利润增长了20%。若不包括待剥离的非核心投资组合和已终止经营业务，公司用来指代其持续核心业务的“新吉宝”的季度净利润同比增长近15%。该公司表示，“新吉宝”利润的增长得益于其互联互通业务的强劲表现和基础设施业务的稳定收益。在业绩公布前，吉宝的股价收盘上涨0.3%或0.03新元，报10.13新元。

    凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, 简称CICT) ：其截至9月的第三季度净房地产收入增长13.8%至3亿3490万新元，营收增长15%至4亿6450万新元。该信托的管理人将增长归因于今年7月以39亿新元收购的百利宫（Paragon）、位于德国的商业地产Gallileo在完成资产提升工程后的贡献，以及在擎天大厦（CapitaSpring）增持的股份。在发布业务更新前，该股周三收盘下跌0.4%或0.01新元，报2.26新元。

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