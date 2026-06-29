值得关注的股票：Keppel、First Reit
- Keppel周六表示，公司旗下子公司卷入一场位于雅加达的地块所有权法律纠纷。该纠纷涉及一名个人提出的2.28万亿印尼盾索赔，案件现已移交印度尼西亚最高法院审理。 照片：YEN MENG JIIN, BT
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[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券在周一（6月29日）的交易：
Keppel : Keppel于周六表示，一宗涉及其子公司和一名个人索赔2.28万亿印尼盾的雅加达地块所有权法律纠纷，目前已提交至印度尼西亚最高法院审理。此前，索赔人针对近期一项裁定该诉讼不予受理的裁决，提起了撤销原判的上诉。Keppel股价周五收于11.06新元，下跌0.17新元或1.5%。
First Reit : 先锋医疗产业信托（First Reit）的管理人周一宣布，针对其将于2027年到期的1亿新元、票息率3.25%的担保债券，向债券持有人启动一项同意征求活动。发行人寻求债券持有人批准执行修订条款，包括授予发行人选择权，可在不少于五个工作日的通知期后赎回全部（而非部分）债券，并豁免因其拟议的资产剥离而可能发生的任何违反信托契约书的行为。First Reit的单位价格周五收于0.22新元，下跌0.005新元或2.2%。
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