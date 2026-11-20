【新加坡】以下公司出现的新动向，或将影响其证券在周五（11月20日）的交易：

吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust, 简称KIT) ：KIT获得了2亿新元的循环贷款。根据协议，如果其信托管理人不再由吉宝资本 (Keppel Capital) 和/或吉宝 (Keppel) 全资拥有，或停止担任KIT的信托管理人且未能预先任命一家由吉宝旗下公司全资拥有的替代者，未偿还贷款需立即偿还。目前这两种触发条件均未发生，但若任何一种情况导致交叉违约，可能影响总计约19亿新元的贷款。消息公布前，该股周四收盘上涨1%或0.005新元，报0.50新元。

Elite UK Reit ：该房地产投资信托 (Reit) 的管理人已就在威尔士开发一个拥有352个床位的学生宿舍项目提交了规划申请。预计有关决定将在2027年做出，并计划在2028年开始拆除和建设工作，但这需获得批准。消息公布前，该股周四收盘下跌1.7%或0.005英镑，报0.295英镑。

Thakral ：Thakral正在出售其在The Beauty Tech Group (TBTG) 剩余的6.1%股份，净赚5650万新元，预计将录得1790万新元的收益，高于其截至6月底的3860万新元账面价值。包括去年在TBTG首次公开募股时的部分出售，这项投资总共为Thakral带来了约7000万新元的现金回报。该集团计划将最新收益用于新投资、现有业务和其他资本需求。公告发布前，Thakral股价周四收平于1.45新元。

卡特琳娜集团 (Katrina Group) ：一家与汽车制造商比亚迪 (BYD) 有关联的实体通过一次场外交易，以50万新元购入超过2100万股股票，将其在这家餐饮运营商的持股比例从4.91%提高到13.09%。该实体于9月成为主要股东，当时它以29万9880新元从卡特琳娜的首席执行官手中购入1260万股股票，从而获得了5%的股份。消息公布前，卡特琳娜股价周四收盘上涨8.3%或0.003新元，报0.039新元。