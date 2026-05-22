热点股票：Keppel、Nio、SIA Engineering Company、Sri Trang Gloves、Aims Apac Reit

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Chloe Lim
Therese Soh

Chloe Lim &

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Published Fri, May 22, 2026 · 08:29 AM
    • Keppel于周五宣布终止其拟议中的M1脱售计划。
    • Keppel于周五宣布终止其拟议中的M1脱售计划。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 以下公司星期五（5月22日）的最新动态可能影响其证券交易：

    Keppel ：该集团于周五宣布，终止其拟议中的M1脱售计划，原因是其向Simba Telecom脱售M1的买卖协议已终止失效。此前，新加坡资讯通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority）于周一宣布，已暂停对M1与Simba合并提案的评估，直至另行通知。该股周四收盘报10.42新元，上涨0.10新元，涨幅为1%。

    Nio ：这家电动汽车制造商周四公布，截至3月31日的第一季度净亏损为3.321亿元人民币（合6250万新元），与去年同期约68亿元人民币的净亏损相比有所收窄。营收为255亿元人民币，较去年同期的120亿元人民币增长超过一倍。在业绩公布前，Nio在新加坡交易所的股价收于5.61美元，下跌0.06美元，跌幅为1.1%。

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