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值得关注的股票：吉宝房地产信托、泰国酿酒、奥兰国际、万年工业

Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Sep 24, 2026 · 08:36 AM
    • 由万年工业主要供应商提供的产品所产生的业务，占该集团2026年上半年综合总收入的5%至10%。
    • 由万年工业主要供应商提供的产品所产生的业务，占该集团2026年上半年综合总收入的5%至10%。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周四（9月24日）的交易：

    吉宝房地产信托 (Keppel Real Estate Investment Trust) ：该信托的管理人周三表示，已达成协议，将位于首尔的T Tower——一座拥有永久地契的甲级办公楼——出售给一家韩国的房地产基金，估值为3488亿韩元（约合2.558亿美元）。此价格较该物业2019年4月收购时的买价有37.2%的保费，较其截至8月31日的当地货币估值有7.4%的保费。在发布第三季度业绩更新后，高达2500万新元的净销售收益将用于在公开市场上回购单位，但这取决于当前市场状况以及适用的法律法规。该脱售预计将在今年第四季度完成。在消息公布前，该股周三收盘报0.86新元，上涨1.2%或0.01新元。

    奥兰国际 (Olam Group) ：该集团周四表示，其全资运营集团奥兰食品原料公司（olam food ingredients, 简称ofi）已完成发行3亿美元的永久混合资本工具。这些工具由ofi Treasury BV发行，并由Melati Designated Activity Company认购。后者是一家第三方特殊目的投资工具，其资金来自已承诺的银行贷款。发行所得款项将由ofi用于再融资现有债务和一般企业用途。奥兰国际股价周三收盘报0.965新元，下跌1%或0.01新元。

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