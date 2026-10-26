股市焦点：吉宝、Seatrium、华联商业房地产投资信托、丰益国际等
- 吉宝旗下的Rigco将与Seatrium合作，根据一份价值超过5亿新元的合同，完成四座岸外钻井平台的建造。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】以下公司出现最新动态，或将影响其证券在周一（10月26日）的交易：
吉宝 (Keppel) 、 Seatrium ：吉宝的全资子公司Rigco将与Seatrium合作，根据一份价值超过5亿新元的合同，完成四座岸外钻井平台的建造。其中的钻井船和自升式钻井平台预计将分别于2027年和2028年交付，其余两座钻井平台的建造计划仍在评估中。周五闭市时，Seatrium股价上涨0.03新元或1.7%，收报1.81新元；吉宝股价则下跌0.05新元或0.5%，收报10新元。
华联商业房地产投资信托 (OUE Reit) ：该房地产投资信托（Reit）的管理人于周五宣布，将以8.64亿澳元（约6.064亿美元）收购悉尼Salesforce Tower额外50%的股份，使其所有权提高至69.9%。按备考计算，该交易预计将使每单位派息（DPU）增加3.2%。在该交易宣布前，该信托单位价格上涨4.5%或0.015新元，收报0.345新元。
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