值得关注的股票：Keppel、Starhill Global Reit、Ley Choon

[新加坡] 以下公司出现的新动态可能影响其证券在周二（6月9日）的交易：

Keppel ：该公司周二表示，其私募基金 Keppel Data Centre Fund III (KDCF III) 已获得土地，将在韩国首尔开发一座60兆瓦的绿地数据中心。KDCF III 将以未披露的金额，收购一家拥有该土地的特殊目的公司的约73%有效股份。Keppel 表示，这座为人工智能就绪的数据中心计划于2030年前投入服务，将为超大规模企业、云服务提供商和企业客户提供服务。周一，Keppel 股价下跌1.2%，收盘报10.46新元，下跌0.13新元。

Starhill Global Reit ：该房地产投资信托（Reit）的管理人周一宣布，Kemmy Tan 将被任命为首席执行官兼执行董事，自7月1日起生效。现任首席执行官 Ho Sing 将于6月30日卸任，而非先前宣布的8月10日。在该消息宣布前，Starhill Global Reit 的单位价格周一收盘持平于0.535新元。