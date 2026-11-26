[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券于周四（11月26日）的交易：

Kimly ：这家咖啡店运营商报告称，其截至9月30日的下半财年净利润下滑30.8%至1280万新元，去年同期为1850万新元。营收为1.611亿新元，较之前的1.628亿新元下降1%。Kimly建议派发下半财年终期股息每股0.01新元，使得2026财年总股息达到每股0.02新元。在消息公布前，Kimly股价周三收盘报0.365新元，无变动。

AP Oil ：这家石油产品公司的首席执行官 Ho Chee Hon 周三因酒后驾驶被判处六个月监禁和25,000新元的罚款。因此，他将从12月1日起请为期六个月的缺席假。公司表示，这些指控属于个人性质，与公司业务或运营无关。其董事会补充说，Ho 仍然适合继续担任首席执行官一职。在消息更新前，AP Oil股价周三收盘报0.126新元，无变动。

Heptamax ：这家工业解决方案公司正计划以5亿新元通过反向收购的方式收购一家数据中心公司，但该交易已受到新加坡交易所监管公司的质询。除其他事项外，监管机构询问了目标公司 Racks Central 的估值是如何得出的。它还要求 Heptamax 提供卖方的受益所有人详情。公司回复称，价格是在“愿买愿卖”的基础上达成的，并考虑了 Racks Central 2025财年的未计利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）等因素。Heptamax股价周三收盘报0.131新元，无变动。