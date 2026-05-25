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值得关注的股票：Mapletree Industrial Trust、The Hour Glass、UI Boustead Reit、Boustead Singapore、Aspial Lifestyle

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, May 25, 2026 · 08:20 AM
    • The Hour Glass 下半财年营收同比增长16%，从6亿2260万新元增至7亿2280万新元。
    • The Hour Glass 下半财年营收同比增长16%，从6亿2260万新元增至7亿2280万新元。 图片来源：THE HOUR GLASS

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周一（5月25日）的交易：

    Mapletree Industrial Trust (MIT) : 该信托的管理公司周一宣布，以1450万美元的价格出售费城数据中心。一份交易所文件指出，该售价较截至3月31日的1390万美元独立估值，有4.3%的溢价。在消息公布前，MIT的单位价格周一收盘上涨0.5%或0.01新元，报1.95新元。

    The Hour Glass : 这家奢侈手表零售商周五公布，得益于强劲的销售势头，其截至3月31日的下半财年净利润增长39%，达到1亿零380万新元，高于去年同期的7440万新元。同期营收同比增长16%，从6亿2260万新元增至7亿2280万新元。在业绩公布前，The Hour Glass的股价周五上涨2.1%或0.05新元，收于2.46新元。

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