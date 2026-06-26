值得关注的股票：MoneyMax、Del Monte Pacific、JustCo

[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（6月26日）的交易：

MoneyMax ：这家典当兼黄金零售商的一家全资子公司已定价发行价值2亿令吉（约合6270万新元）的三年期固定利率票据，利率为5.7%。周四的一份交易所文件显示，该票据于当日发行，并将于2029年6月25日到期。此次发行是该公司5亿令吉中期票据计划的一部分。在消息公布前，MoneyMax 的股价周四收于0.775新元，下跌2.5%或0.02新元。

Del Monte Pacific ：这家罐头食品品牌周四公布，其截至4月30日的第四季度净利润大幅下降76.9%，至1010万美元，而上一季度为4370万美元。该业绩反映了在2025财年确认的一笔高达7.035亿美元的巨额减值，这笔减值与其美国子公司 Del Monte Food Holdings 有关，后者于2025年6月申请了第11章破产保护。在消息公布前，Del Monte Pacific 的股价周四平收于0.083新元。