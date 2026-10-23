值得关注的股票：Seatrium、凯德投资、吉宝数据中心房地产信托、新达产业信托、凯德中国信托、TSH Resources

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- 凯德投资任命银行业资深人士 Hsieh Fu Hua 为独立主席，自2027年1月1日起生效。 照片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（10月23日）的交易：
Seatrium ：这家岸外与海事集团已获得发电公司 Karpowership 的一份合同，将改造和整合五艘可使用氢燃料的Whale级浮动发电厂，每艘发电能力高达600兆瓦。第一艘船预计将于2027年12月抵达 Seatrium 的大士林荫道船厂。Seatrium 股价周四收盘下跌0.05新元或2.7%，报1.78新元。
凯德投资 (CapitaLand Investment) ：这家实体资产管理公司已任命银行业资深人士 Hsieh Fu Hua 为其独立主席兼非执行独立董事，自2027年1月1日起生效。该公司周四宣布，他将接替73岁的 Miguel Ko。Miguel Ko 将在12月31日任期届满后，卸任非执行主席和非独立董事职务。该公司还任命淡马锡 (Temasek) 新加坡市场总裁 Png Chin Yee 为非执行、非独立董事，自1月1日起生效。该股周四收盘下跌0.9%或0.02新元，报2.31新元。
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