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值得关注的股票：胜科海业、丰树工业信托、吉宝房地产投资信托、凯德印度信托、UI Boustead Reit、Digital Core Reit、新科工程

Navene Elangovan

Navene Elangovan

Published Wed, Oct 28, 2026 · 08:39 AM
    • 胜科海业和Karpowership旨在创建一个涵盖基础设施开发、融资、工程、建设和运营的综合平台。
    • 胜科海业和Karpowership旨在创建一个涵盖基础设施开发、融资、工程、建设和运营的综合平台。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（10月28日）的交易：

    胜科海业 (Seatrium) ：这家岸外与海事公司周二宣布，与全球能源公司Karpowership合作，在新加坡开发浮动电力和基础设施解决方案。双方表示，他们的目标是“创建一个集基础设施开发、融资、工程、建设和运营于一体的综合平台”。消息宣布前，胜科海业股价周二收盘持平于1.82新元。

    丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust, 简称MIT) ：该信托周二公布截至9月30日的第二季度每单位派息 (DPU) 为0.0297新元，比去年同期的0.0318新元低约6.6%。期间总营收下降1.9%至1.67亿新元；净房地产收入 (NPI) 从1.24亿新元下滑3.5%至1.198亿新元。该信托的管理人将下跌归因于其北美投资组合的贡献减少，以及剥离新加坡三处工业地产后不再产生收入。业绩公布前，该信托单位周二收盘持平于1.79新元。

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