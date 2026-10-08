焦点股：新航、凯德投资
- 新加坡航空公司和Air India将提供独立的代号共享航班和“升级版”的常旅客福利。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周四（10月8日）的交易：
新航 ：新加坡航空公司（SIA）和Air India周三宣布，将提供独立的代号共享航班和“升级版”的常旅客福利，每周提供126趟航班，为乘客的行程规划带来“更大的灵活性”。此次扩大合作的范围涵盖新加坡与八个印度城市之间的航班：艾哈迈达巴德、班加罗尔、钦奈、德里、海得拉巴、科钦、加尔各答和孟买。周三，新航股价收报6.68新元，下跌0.02新元，跌幅0.3%。
凯德投资 ：IOI Properties Group首席执行官Lee Yeow Seng周三向《商业时报》透露，凯德投资（CapitaLand Investment）和IOI Properties Group目前正在就收购莱佛士坊一号（One Raffles Place）进行独家尽职调查。双方已向业主华联商业房地产投资信托（OUE Reit）和大华银行（UOB）提交了各占一半股权的联合收购要约。该收购要约是在大约三个月前提出。周三，凯德投资股价收报2.49新元，上涨0.04新元，涨幅1.6%。
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