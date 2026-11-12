值得关注的股票：新航、城市发展、新翔集团、AEM、星和、NTT数据中心房地产投资信托、新捷运、胜捷企业

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周四（11月12日）的交易：

新加坡航空公司 (SIA) ：这家国家航空公司公布，截至9月30日的第二季度净利润为2.097亿新元，高于去年同期的5240万新元。这得益于更强的运营利润以及来自联营公司印度航空的亏损份额减少。营收增长14.3%，达到创纪录的56亿新元，而运营利润同比增长16.3%，至4.637亿新元。在2026财年上半年，新航的净利润同比下降43.9%至1.339亿新元。董事会宣布派发每股0.02新元的中期普通股息和每股0.05新元的中期特别股息，总派息额为每股0.07新元。在消息公布前，新航股价周三收盘上涨0.4%或0.03新元，至7.17新元。

城市发展有限公司 (CDL) ：该房地产集团表示，预计其截至12月31日的下半年财务表现将“显著疲弱”。它在周三的业务更新报告中指出，集团早前预计在2026财年剩余时间内完成的某些资本循环交易，目前预计将在2027财年完成。该集团目前也正在对其房地产投资组合进行估值，并指出这“可能产生减值损失”。在报告发布前，城市发展股价周三收盘下跌1.2%或0.09新元，至7.12新元。

新翔集团 (Sats) ：这家航空货运处理商和航空配餐公司公布，截至9月30日的第二季度净利润增长2.8%，从去年同期的7890万新元增至8110万新元。该公司周三表示，尽管中东冲突导致投入成本上升和运营中断，但由于货运量和餐食量增加以及税务开支减少，利润仍取得增长。该季度每股盈利为0.054新元，高于去年同期的0.053新元。该季度营收增长9%，从15.7亿新元增至17.1亿新元。在消息公布前，新翔集团股价周三收盘上涨2.6%或0.10新元，至4新元。

AEM ：这家半导体设备制造商截至9月30日的九个月内净利润飙升超过18倍，从去年同期的400万新元增至7340万新元。由于半导体测试解决方案的需求走强，营收增长57.2%至4.521亿新元。AEM将其2026财年营收指引从6.3亿至6.8亿新元上调至6.8亿至7.05亿新元，并将其每股盈利指引从0.245至0.275新元上调至0.30至0.33新元。AEM股价周三收盘上涨3.1%或0.21新元，至7.05新元。

星和 (StarHub) ：该电信公司报告称，截至9月30日的第三季度，息税折旧及摊销前盈利 (Ebitda) 下降26.3%至7210万新元，去年同期为9780万新元。营收增至4.868亿新元，较之前的4.648亿新元增长4.5%。该公司表示，尽管营收增长，但由于毛利润下降、运营支出增加以及其他渠道收入减少，Ebitda持续下滑。星和股价周三收盘持平于1.04新元。

NTT数据中心房地产投资信托 (NTT DC Reit) ：该房地产投资信托周三公布，2026/27财年上半年每单位派息为0.0432美元，比其首次公开募股的预测高出10%，原因是净房地产收入超出预测，且净融资成本低于预期。截至9月30日的六个月，可分配收入为4500万美元，而预测为4090万美元。净房地产收入为5580万美元，比预测高4.9%，而总营收为1.198亿美元，比预测高2%。在消息公布前，NTT数据中心房地产投资信托的单位价格周三收盘下跌2.2%或0.02美元，至0.90美元。

新捷运 (SBS Transit) ：该公共交通业者公布，截至9月30日的第三季度净利润增长35.5%，从去年同期的1450万新元增至1960万新元。这归因于拨回了1300万新元的往年燃油均衡基金准备金，该款项已计入运营利润。该季度运营利润增长37.7%，从去年同期的1640万新元增至2260万新元。由于失去淡滨尼巴士路线配套导致巴士服务费降低，以及铁路津贴和客流量减少，营收同比下降1.1%至3.821亿新元。新捷运股价周三收盘持平于3.56新元。

胜捷企业 (Centurion) ：该住宿供应商报告称，截至9月30日的九个月内，营收增长35%，从去年同期的2.083亿新元增至2.801亿新元。这主要是由于合并了Westlite Mandai，在新加坡新增了运营床位，以及其在马来西亚的Harum Megah投资组合和在澳大利亚的Epiisod Macquarie Park的贡献。该公司在业务更新报告中称，截至9月30日的第三季度营收增长41%至9520万新元。胜捷企业股价周三收盘下跌2.4%或0.03新元，至1.21新元。